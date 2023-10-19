الجامعة العربية تحذر: إسرائيل تريد "جر رجل" مصر إلى الحرب

الوكيل الإخباري - قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تحاول "جر رجل" مصر لتدخل عسكري.



وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن بايدن ألقى الكرة في ملعب مصر بتصريحاته حول السماح بإدخال المساعدات إلى سكان جنوب قطاع غزة دون غيرهم، منوها أن الجو العام "مكهرب" بسبب إهمال الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

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وأردف أن هناك مطالبة بإجراء تحقيق دولي وإعلان نتيجة وتقديم المسؤولين عن قصف مستشفى المعمداني، لافتا إلى أن هناك حالة إحباط شديدة بين دول الأعضاء فى مجلس الأمن خصوصا الدول العربية والإسلامية.



وأكد أن "إسرائيل تحاول تصفية حماس بإرادة منفردة ودعم أمريكي، لافتا إلى أن التعامل مع القضية الفلسطينية مختلف تماما عند بعض أعضاء الأمم المتحدة عن تعاملهم وتعاطفهم مع أوكرانيا".



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.



وقال بايدن للصحفيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، "إن السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

RT