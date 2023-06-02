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الأمم المتحدة تؤكد الدور الحيوي لوكالة الأونروا

الجمعة، 02-06-2023 06:48 م

الأمم المتحدة تؤكد الدور الحيوي لوكالة الأونروا

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الوكيل الاخباري - حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كروسي من نفاذ أموال الأونروا بحلول أيلول المقبل ما لم يتم صرف الأموال على الفور، داعيًا إلى عدم نسيان المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.

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وتحدث كروسي خلال المؤتمر السنوي لإعلان التبرعات للأونروا، عن أهمية الدور الحيوي للوكالة، وقال "نحن لا نناقش النظريات، بل نناقش عواقب الحياة الواقعية لما يقرب من ستة ملايين لاجئ يعتمدون على خدمات الأونروا".


وأشار كروسي إلى أنه قام الشهر الماضي بزيارة رسمية إلى الأردن، حيث أتيحت له الفرصة لزيارة مخيم جبل الحسين في عمان، مضيفاً "شاهدت بنفسي العمل الاستثنائي الذي تقوده الأونروا، الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المنوط بها تقديم خدمات شبيهة بالحكومة مباشرة من التعليم إلى الرعاية الصحية.


وقال كروسي، أنه خلال الزيارة، "تشرفت بالمناقشة مع الطلاب الشباب، الذين عادت آرائهم وآمالهم وأحلامهم إلى تفاؤلي" مضيفاً أنه وبدون استثناء ، أعرب كل فرد من هؤلاء الشباب عن أمله في المستقبل ورعاية تطلعات مشرقة لأنفسهم ولمجتمعاتهم وفلسطين.


وتأسست الأونروا قبل خمسة وسبعين عاماً، كجهاز مؤقت لتقديم المساعدة الفورية للنازحين الفلسطينيين.


 




 

 


 

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