الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية السماح بإدخال أجهزة اتصالات إلى مطار صنعاء

الوكيل الاخباري - دعت الأمم المتحدة , اليوم السبت , في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الذي يبث من نيويورك, الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا, السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين لضمان "سلامة" الرحلات الجوية الإنسانية, بحسب نيويورك تايمز .



وقال ديفيد غريسلي منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في بيان " تعرضت أجهزة الاتصالات في مطار صنعاء لمشاكل فنية" .

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