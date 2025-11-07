السبت 2025-11-08 12:37 ص
 

وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثاتنا مع أفغانستان

برج الساعة في مقاطعة البنجاب الباكستانية
 
الجمعة، 07-11-2025 11:49 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الباكستاني في تصريح لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية، إن محادثات السلام مع أفغانستان التي جرت في إسطنبول، التي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية، قد انهارت.

ومع ذلك، أكد الوزير أن وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان سيظل صامدًا طالما لم تحدث أي هجمات من الأراضي الأفغانية.

 
 
