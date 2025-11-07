وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثاتنا مع أفغانستان

ومع ذلك، أكد الوزير أن وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان سيظل صامدًا طالما لم تحدث أي هجمات من الأراضي الأفغانية.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع
-
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين
-
أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة
-
روسيا: انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 725.8 مليار دولار
-
البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي أسوأ بكثير من المتوقع
-
موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن حول نيتها إجراء تجارب نووية
-
قصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي لبنان
-
تراجع أسعار الغذاء العالمية بدعم من وفرة المعروض