وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثاتنا مع أفغانستان

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الباكستاني في تصريح لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية، إن محادثات السلام مع أفغانستان التي جرت في إسطنبول، التي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية، قد انهارت.

