الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
الجمعة، 07-11-2025 11:29 م

الوكيل الإخباري-   رفعت الولايات المتحدة الجمعة، العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.

جاء ذلك قبل اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

 
 
