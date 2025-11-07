الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع

الوكيل الإخباري- رفعت الولايات المتحدة الجمعة، العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.

