السبت 2025-11-08 02:47 ص
 

أذربيجان لن ترسل قوات حفظ سلام إلى غزة إلا إذا توقف القتال تماما

غزة
غزة
 
السبت، 08-11-2025 12:58 ص

الوكيل الإخباري-  قال مصدر في الحكومة الأذرية لرويترز الجمعة، إن أذربيجان لا تعتزم إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة ما لم يحدث وقف كامل للقتال هناك بين إسرائيل وحركة حماس.

اضافة اعلان


وفي إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، تجري الولايات المتحدة محادثات مع أذربيجان وإندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا بشأن مساهمات محتملة من تلك الدول في تأسيس قوة دولية لتحقيق الاستقرار قوامها نحو 20 ألف جندي. 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

عربي ودولي أذربيجان لن ترسل قوات حفظ سلام إلى غزة إلا إذا توقف القتال تماما

شجرة زيتون

أخبار محلية وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن

برج الساعة في مقاطعة البنجاب الباكستانية

عربي ودولي وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثاتنا مع أفغانستان

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع

نتنياهو

عربي ودولي القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين

وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان

أخبار محلية وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم

أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة

عربي ودولي أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

أسواق ومال المؤشرات الأوروبية تنهي تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على خسائر جماعية



 
 





الأكثر مشاهدة