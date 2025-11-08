أذربيجان لن ترسل قوات حفظ سلام إلى غزة إلا إذا توقف القتال تماما

الوكيل الإخباري- قال مصدر في الحكومة الأذرية لرويترز الجمعة، إن أذربيجان لا تعتزم إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة ما لم يحدث وقف كامل للقتال هناك بين إسرائيل وحركة حماس.

