الأمم المتحدة تطالب بإخضاع منشآت اسرائيل النووية للتفتيش

الوكيل الإخباري - طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشاملة.

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وكانت الجمعية نظرت ليلة أمس الأربعاء، وبناء على توصيات لجنة "نزع السلاح والأمن الدولي" بعشرات القرارات بشأن بنود تتعلق بالتهديد الذي تشكله الأسلحة النووية في بيئة أمنية دولية متدهورة.



كما دعا القرار الذي حصل على تأييد 149 دولة مقابل 6 ضده هي: إسرائيل، بالاو، كندا، ليبريا، ميكرونيزيا، والولايات المتحدة، وامتناع 26 دولة عن التصويت، إسرائيل إلى الانضمام إلى المعاهدة دون مزيد من التأخير، وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على أسلحة نووية بطريقة أخرى.



بترا