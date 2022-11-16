الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الأربعاء، 16-11-2022 04:33 م

الناتو يجري محادثات أزمة بعد سقوط صاروخ في بولندا

image


الوكيل الإخباري - أجرى سفراء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) محادثات أزمة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، غداة مقتل شخصين بصاروخ بالقرب من الحدود الأوكرانية في بولندا، الدولة العضو في الحلف، بينما اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن موسكو بارتكاب أعمال "وحشية" تقريبا في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البولندية إن شخصين قتلا، بعد ظهر أمس الثلاثاء، حينما ضرب صاروخ مزرعة في قرية برزيودوف البولندية، على بعد قرابة ستة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

اضافة اعلان


ولم تتضح الجهة التي أطلقت الصاروخ، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال للزعماء في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية إن هناك مؤشرات على أنه صاروخ مضاد للطائرات أطلق من أوكرانيا.


ويتردد أن بايدن قال، خلال اجتماع طارئ على هامش قمة مجموعة العشرين، إنه صاروخ من منظومة أس-300. وصرح للصحفيين، في وقت لاحق، أنه يبدو "من غير المرجح" أن الصاروخ أطلق من الأراضي الروسية.


وكانت وارسو قد أكدت، في وقت سابق، أن الصاروخ روسي الصنع. وتستخدم أوكرانيا وروسيا صواريخ سوفيتية التصميم، حيث تواصل موسكو شن حربها ضد جارتها.


وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، برد "حازم وجوهري" على ما حدث في بولندا.

وكرر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف دعواته لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.


وغرد ريسنيكوف عبر "تويتر": "نطالب بإغلاق الأجواء لأن السماء لا حدود لها. ليس للصواريخ الخارجة عن السيطرة. وليس للتهديد الذي تحمله على جيراننا في الاتحاد الأوروبي والناتو... هذه هي الحقيقة التي حذرنا منها".


وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش البولندي، اليوم الأربعاء، أن وارسو لم يكن بإمكانها منع الضربة الصاروخية.


وقالت على "تويتر": "لا يوجد جيش لديه نظام دفاع جوي يحمي كامل أراضي دولة ما"، مشيرة إلى أن الهدف كان بالأحرى حماية البنية التحتية الحيوية.


وألقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك باللوم على روسيا في الحادث.


في وقت سابق اليوم الأربعاء، أصدرت مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة، بما فيهم روسيا، بيان قمة مشتركا تضمن لهجة حادة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وصدر بيان منفصل عن زعماء حلف الأطلسي ومجموعة السبع، عقب محادثات طارئة بشأن الضربة الصاروخية في بولندا، قدموا فيه "دعمهم الكامل ومساعدتهم" في تحقيق وارسو في الحادث.


وجاء في البيان: "نتفق على البقاء على اتصال وثيق لتحديد الخطوات التالية المناسبة مع استمرار التحقيق".
 
وفي غضون ذلك، وصف الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الضربة الصاروخية بأنها استفزاز من الغرب.


وغرد حليف بوتين، البالغ من العمر 57 عاما، عبر موقع "تويتر": "قصة الضربات الصاروخية الأوكرانية على مزرعة بولندية تثبت شيئا واحدا فقط هو أن الغرب يزيد بحربه الهجينة ضد روسيا احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة".

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwwwwwww

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

6376764e4c59b753d230fce4

قوات كييف تعدم 39 ناشطا مواليا لروسيا في خيرسون

63766d594236046987176f82

إيران.. مقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة في مدينة سنندج

637665934236041cd57f77fe

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

6376536e4c59b753d230fca7

الخارجية الروسية توصي الروس بعدم السفر إلى تشاد إلا لضرورة قصوى

image (3)

مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس جديد

أخبار متعلقة
06900357-chemo-creates-leaky-blood-vessels-helping-cancer-cells-to-spread-355400-1280x720-1

البيت الأبيض يشيد بـ "النصر الاستثنائي" في خيرسون

2021-06-07T091338Z_443290580_RC2LVN9D2WQW_RTRMADP_3_IRAN-NUCLEAR-IAEA

"الوكالة الذرية": تضرر منشأة أبحاث أوكرانية

1053733738_0_2_1321_745_1920x0_80_0_0_fdcd326dafae248c5ff44d8b568be3be

وزيرة خارجية ألمانيا تحذر: البشرية تتجه نحو الهاوية

View_of_Nova_Kakhovka

قصف يلحق أضرارا بسد تسيطر عليه روسيا في أوكرانيا

image (76)

زيلينسكي يطلب من المانحين 38 مليار دولار

جورجيا-ميلوني-1

رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة تتوقع أوقاتا صعبة وتؤكد دعم أوكرانيا