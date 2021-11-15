الأمم المتحدة تقدم 40 مليون دولار لمساعدة أثيوبيا

الوكيل الإخباري- افرجت الأمم المتحدة عن أموال طارئة للمساعدة في تأمين مساعدة إنسانية حيوية وحماية للمدنيين العالقين في دوامة النزاع الاثيوبي.

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وبحسب نيويورك تايمز، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إنه أفرج عن 40 مليون دولار بهدف زيادة العمليات الطارئة في منطقة تيغراي وبقية انحاء شمال اثيوبيا، كاستجابة مبكرة للجفاف في جنوب البلاد، مشيرا إلى أن ملايين الأشخاص في شمال اثيوبيا يعيشون في أوضاع هشة فيما تتزايد الأزمة الإنسانية وتتعمق والاحتياجات تتزايد".



وأدى القتال منذ سنة في أثيوبيا بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية إلى ترك مئات آلاف الأشخاص في أوضاع تقارب المجاعة.

بترا