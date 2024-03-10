الأمم المتحدة: عام 2023 الأكثر دموية للمهاجرين وهذه أسباب الوفاة الأكثر شيوعا

الوكيل الإخباري- توفي ما لا يقل عن 8,565 شخصًا على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، مما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق، بنسبة تزيد 20٪ عن عام 2022، وفقًا لبيانات جمعها مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

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وذكر التقرير الصادر عن المنظمة، أن إجمالي عدد القتلى والمفقودين من المهاجرين عالميًا في العام الماضي يتجاوز الأرقام القياسية لعام 2016، عندما توفي 8,084 شخصًا أثناء الهجرة، مما يجعله العام الأكثر دموية منذ بداية مشروع المهاجرين المفقودين في عام 2014. وبما أن مسارات الهجرة الآمنة والنظامية لا تزال محدودة، فإن آلاف الأشخاص يحاولون الهجرة كل عام عبر طرق غير نظامية وفي ظروف غير آمنة. وكان ما يزيد قليلاً عن نصف الوفيات بسبب الغرق، مع 9% بسبب حوادث المركبات، و7% بسبب العنف.



وفقًا للتقرير، لا يزال عبور البحر المتوسط هو الطريق الأكثر دموية للمهاجرين على الإطلاق، مع ما لا يقل عن 3,129 حالة وفاة واختفاء في عام 2023. وهذا هو أعلى عدد من الوفيات السنوي الذي يتم تسجيله في البحر المتوسط منذ عام 2017.



وعلى المستوى الإقليمي، تم تسجيل أعداد غير مسبوقة من وفيات المهاجرين في جميع أنحاء أفريقيا (1866) وآسيا (2138) في عام 2023. وفي أفريقيا، حدثت معظم هذه الوفيات في الصحراء الكبرى والطريق البحري المؤدي إلى جزر الكناري. وفي آسيا، تم تسجيل مئات الوفيات بين اللاجئين الأفغان والروهينجا الفارين من بلدانهم الأصلية في العام الماضي.





