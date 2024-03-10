الأحد 10-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بعد الإرتفاع المتتالي.. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

الدفاع المدني بغزة يؤكد شح الموارد ويطالب بالدعم

سقوط مسيرة أوكرانية على منشأة نفطية في كورسك

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مخيم الدهيشة

كمين نوعي يسفر عن ضبط 12 طنا من الألبان المغشوشة وإغلاق المصنع

مستشفى شهداء الأقصى يناشد المجتمع الدولي لإدخال الأدوية

بلومبرغ: شركات أجنبية بدأت بإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا

3 إصابات على الأقل بتصادم 6 مركبات على طريق دوار الكمالية

السير: إجراءات مُشدّدة بحق الاصطفاف المزدوج والعرضي خلال رمضان

إصابتان بحادثي تدهور على الطريق الصحراوي

الأحد، 10-03-2024 08:22 ص

الأمم المتحدة: عام 2023 الأكثر دموية للمهاجرين وهذه أسباب الوفاة الأكثر شيوعا

263495


الوكيل الإخباري- توفي ما لا يقل عن 8,565 شخصًا على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، مما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق، بنسبة تزيد 20٪ عن عام 2022، وفقًا لبيانات جمعها مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

اضافة اعلان


وذكر التقرير الصادر عن المنظمة، أن إجمالي عدد القتلى والمفقودين من المهاجرين عالميًا في العام الماضي يتجاوز الأرقام القياسية لعام 2016، عندما توفي 8,084 شخصًا أثناء الهجرة، مما يجعله العام الأكثر دموية منذ بداية مشروع المهاجرين المفقودين في عام 2014. وبما أن مسارات الهجرة الآمنة والنظامية لا تزال محدودة، فإن آلاف الأشخاص يحاولون الهجرة كل عام عبر طرق غير نظامية وفي ظروف غير آمنة. وكان ما يزيد قليلاً عن نصف الوفيات بسبب الغرق، مع 9% بسبب حوادث المركبات، و7% بسبب العنف.

وفقًا للتقرير، لا يزال عبور البحر المتوسط هو الطريق الأكثر دموية للمهاجرين على الإطلاق، مع ما لا يقل عن 3,129 حالة وفاة واختفاء في عام 2023. وهذا هو أعلى عدد من الوفيات السنوي الذي يتم تسجيله في البحر المتوسط منذ عام 2017.

وعلى المستوى الإقليمي، تم تسجيل أعداد غير مسبوقة من وفيات المهاجرين في جميع أنحاء أفريقيا (1866) وآسيا (2138) في عام 2023. وفي أفريقيا، حدثت معظم هذه الوفيات في الصحراء الكبرى والطريق البحري المؤدي إلى جزر الكناري. وفي آسيا، تم تسجيل مئات الوفيات بين اللاجئين الأفغان والروهينجا الفارين من بلدانهم الأصلية في العام الماضي.


سي ان ان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65ed4f4d4c59b767545d36f9

سقوط مسيرة أوكرانية على منشأة نفطية في كورسك

سبت

مساعد البرهان ينفي والدعم السريع يرحب بالهدنة الأممية بالسودان في رمضان

65ed49c642360479ad31c6f6

روسيا.. مقتل امرأة وإصابة زوجها في قصف أوكراني لمقاطعة كورسك

65ed466742360474570b42e8

بلومبرغ: شركات أجنبية بدأت بإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا

65ed402e4c59b766cf52b7af

الجيش الروسي يسقط 4 مسيرات جوية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

WBQMYVUFKQ

الإمارات توجه تحذيرا لمواطنيها قبيل رمضان

أخبار متعلقة
ووووووو

بوغدانوف يبحث مع النايض التسوية في ليبيا

65e853424236042c166d1376

بعد الثلاثاء الكبير.. نيكي هايلي تتجه للانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي

65e7057b42360429977c59a9

إحصائيات: حجم المساعدات الإنسانية الغربية لأوكرانيا انخفض 1.5 مرة

65d087af4c59b70f110b82c3

المكسيك تسجل زيادة كبيرة في عدد المهاجرين من إفريقيا وفنزويلا

65c752464c59b72f327e3952

زاخاروفا تسخر من رد الفعل في الأمم المتحدة على مقابلة بوتين

65c7046542360417b461ef4c

روسيا: الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة أخرى