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السبت، 17-02-2024 01:54 م

المكسيك تسجل زيادة كبيرة في عدد المهاجرين من إفريقيا وفنزويلا

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الوكيل الاخباري- أعلنت سلطات المكسيك أنها سجلت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين من إفريقيا وفنزويلا خلال عام 2023.

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وأعلنت وزارة الداخلية المكسيكية إن أرقام نهاية العام أظهرت أن تسعة أضعاف المهاجرين من إفريقيا دخلوا المكسيك عام 2023، مع ارتفاع الأعداد من 6672 في عام 2022 إلى 59834 في عام 2023.


أظهر تقرير الوزارة أيضا أن عدد المهاجرين من فنزويلا زاد بأكثر من الضعف العام الماضي، حيث ارتفع من 96197 في عام 2022 إلى 222994 في عام 2023.


وارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين في المكسيك عام 2023 بنسبة 77%، حيث ازداد من 441409 عام 2022، إلى 782176 العام الماضي.


ويدخل هؤلاء المهاجرون عموما المكسيك من أمريكا الوسطى ويعبرونها في محاولة للوصول إلى الحدود الأمريكية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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