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السبت، 10-02-2024 02:08 م

زاخاروفا تسخر من رد الفعل في الأمم المتحدة على مقابلة بوتين

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الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن عدم مشاهدة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة يدل على أزمة عميقة في المنظمة.

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وذكّرت زاخاروفا، بأنه تم تقديم الرد التالي على السؤال الذي طرح خلال جلسة إحاطة في الأمم المتحدة في 9 فبراير حول ما إذا كان الأمين العام قد شاهد المقابلة: "في وقت فراغه، يفضل الأمين العام قراءة الكتب عن تاريخ العصور الوسطى بدلا من مشاهدة التلفزيون".

وتساءلت ممثلة الخارجية الروسية: "يثير الفضول، هل تبقى بقية الأحداث الدولية الحادة الأخرى، بدون انغماس عميق من جانب قيادة أمانة المنظمة الدولية، لنفس السبب؟".


في وقت سابق من اليوم السبت، أشارت زاخاروفا إلى حالة هستيرية في البيت الأبيض وبالخارجية الأمريكية بسبب المقابلة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين.


ونشر كارلسون مقابلة مدتها ساعتان مع الرئيس فلاديمير بوتين ليلة 9 فبراير. وفي الوقت الحالي، تمت مشاهدة المقابلة من قبل حوالي 166 مليون شخص على شبكة التواصل الاجتماعي X. ويبلغ عدد مشاهدات الفيديو على موقع يوتيوب حوالي عشرة ملايين.

 

RT

 




 

 


 

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