الأمم المتحدة: لا شروط على المساعدات الإنسانية للبنان

الوكيل الاخباري- أعلنت نائب المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، والمنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم دعمها للبنان، وأنه يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم هي أيضاً بما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد.

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وبعد اجتماع عقدته مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، قالت "لا شروط من الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، وليس هناك أي تأثير سياسي على عمل المنظمات الدولية في هذا المجال".

وأضافت أن المشاريع التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في لبنان تتناول المسألة الإنسانية والصحية والاجتماعية، لا سيما تلك التي تم رصد موازنات مالية لها من الدول المانحة، ومنها تخصيص 6 ملايين دولار لتمويل مشروع لمنظمات غير حكومية متعلقة بحماية الطفل ومكافحة العنف ضد المرأة وخدمات التعليم لحوالي 29 الف شخص من اللبنانيين والنازحين والمهاجرين.



المصدر: بترا