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الجمعة، 27-01-2023 11:46 ص

الأمم المتحدة: نداء إنساني بقيمة نصف مليار دولار لفلسطين المحتلة

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الوكيل الاخباري - أطلق مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة (أوتشا) الليلة الماضية، نداء إنسانيا بقيمة 502 مليون دولار للأرض الفلسطينية المحتلة لدعم حوالي 1.6 مليون من الفئات الأكثر ضعفاً الذين يعيشون هناك.

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وقال الناطق الإعلامي، ستيفان دوجاريك، إن "خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 تقدر أن 2.1 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، مشيرا إلى أنهم يمثلون 58 بالمئة من السكان في غزة وربع السكان الذين يعيشون في الضفة الغربية.


وتتألف الخطة من أكثر من 200 مشروع ستساعد الناس على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن سبل كسب العيش والدعم لتحسين صحتهم العقلية والبدنية.


بترا

 




 

 


 

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