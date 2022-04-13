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الأربعاء، 13-04-2022 09:42 م

الأمم المتحدة : وقف إطلاق النار في أوكرانيا غير ممكن حاليا

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الوكيل الاخباري -  أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكنا حاليا.

ووفقاً لما نقلته وكالة الانباء الفرنسية (فرانس إكسبرس)، قال غوتيريش في مؤتمر صحافي، إن مناشداتنا لوقف الحرب كانت لأغراض إنسانية لكن لا يبدو الأمر ممكنا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا روسيا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات .

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