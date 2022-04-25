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الإثنين، 25-04-2022 09:56 م

الأمم المتحدة : 5718 ضحية مدنية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

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الوكيل الاخباري - قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا، "إنه جرى تسجيل ما يصل إلى 5718 ضحية مدنية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، بينهم 2665 قتيلا و3053 مصابا".

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أوضح المكتب الأممي أن 1217 مدنيا قتلوا وأصيب 1473 شخصا في منطقتى دونستيك ولوجانسك، مشيرا إلى أن 1136 مدنيا قتلوا وأصيب 1132 أخرين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، في حين قتل 81 مدنيا وأصيب 341 أخرين وذلك في المناطق التي نصبت نفسها بنفسها.

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