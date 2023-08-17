الأولى منذ 2018.. زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي للمملكة المتحدة

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إنه من المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بريطانيا هذا الخريف في أول زيارة له منذ العام 2018.

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وكانت آخر زيارة للأمير للمملكة المتحدة في مارس 2018 عندما كانت تيريزا ماي رئيسة للوزراء، حيث التقى الملكة الراحلة اليزابيث الثانية.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن "داونينغ ستريت" وجه الدعوة لولي العهد في الوقت الذي يسعى فيه الوزراء للاستفادة من برنامج الاستثمار السعودي الذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.



وذكرت أن الحكومة تسعى أيضا إلى الحصول على دعم سعودي لإبرام اتفاق تجاري مبكر مع مجلس التعاون الخليجي، الذي تلعب المملكة دورا رئيسيا فيه.

