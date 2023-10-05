الخميس 05-10-2023
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الخميس، 05-10-2023 08:05 ص

الإعصار كوينو يضرب جزيرة تايوانية

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الوكيل الاخباري - سجّلت جزيرة صغيرة تابعة لتايوان رياحاً عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة ناجمة عن الإعصار كوينو، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايبيه الخميس.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية لوكالة فرانس برس إنّه "تمّ تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95,2 متر في الثانية في جزيرة أوركيد الليلة الماضية، وهو رقم قياسي جديد لتايوان".


وتعادل هذه السرعة رياحاً تبلغ سرعتها 342.72 كيلومتر في الساعة. واجتاح الإعصار كوينو الطرف الجنوبي لتايوان الخميس، حاملاً معه أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية.


وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنّ الرياح القياسية سجّلت في أوركيد ليلاً أثناء تقدّم كوينو غرباً نحو الطرف الجنوبي لتايوان.

 

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