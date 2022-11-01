الإفراج عن 8 صحافيين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات في إيران

الوكيل الاخباري- أعلن مسؤول إيراني أن السلطات أفرجت عن 8 صحفيين اعتقلوا مؤخرا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 16 سبتمبر، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.



ونقلت وكالة "إيسنا" عن المدير العام للإعلام في وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي، إيمان شمسائي، أنه "تم الإفراج عن ثمانية أشخاص إلى الآن".



وردا على سؤال عن توقيف "عدد كبير من الصحافيين والمصوّرين"، أكد شمسائي أن "أحدا لم يتم توقيفه في طهران بسبب نشاطه الإعلامي"، مضيفا "نأمل (...) في حل المشكلات في أقرب فرصة ممكنة".



وشدد شمسائي على ضرورة "عدم مهاجمة مهنة الصحافة أو اتهام كل المجتمع الإعلامي بسبب تهمة واحدة أو جريمة".



وكانت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية أشارت في عددها الصادر الأحد إلى أن "أكثر من 20 صحفيا لا يزالون معتقلين" في مدن عدة أبرزها طهران. وأضافت أن صحفيين آخرين استدعتهم السلطات.

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روسيا اليوم