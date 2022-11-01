الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

وضع أكبر منحوتة خشبية على مدخل قرية ضانا

بدء تساقط الامطار الغزيرة في المملكة - فيديو

ماكرون: فرنسا ستساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي

مذكرة تفاهم بين العدل والسياحة للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة

وزير المياه يلتقي ممثلي الجهات المانحة لمشروع الناقل الوطني

الإفراج عن 8 صحافيين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات في إيران

وسام مئوية الدولة لأشخاص ومؤسسات - أسماء

الاحتلال ينصب بوابة حديدية في المنطقة الجنوبية من الخليل

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري في بلدة الشفا بعجلون

الناطق باسم الحكومة: ندعم قطر بإقامة كأس العالم

الثلاثاء، 01-11-2022 06:26 م

الإفراج عن 8 صحافيين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات في إيران

6361364042360474fe45b0cd


الوكيل الاخباري- أعلن مسؤول إيراني أن السلطات أفرجت عن 8 صحفيين اعتقلوا مؤخرا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 16 سبتمبر، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن المدير العام للإعلام في وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي، إيمان شمسائي، أنه "تم الإفراج عن ثمانية أشخاص إلى الآن".

وردا على سؤال عن توقيف "عدد كبير من الصحافيين والمصوّرين"، أكد شمسائي أن "أحدا لم يتم توقيفه في طهران بسبب نشاطه الإعلامي"، مضيفا "نأمل (...) في حل المشكلات في أقرب فرصة ممكنة".

وشدد شمسائي على ضرورة "عدم مهاجمة مهنة الصحافة أو اتهام كل المجتمع الإعلامي بسبب تهمة واحدة أو جريمة".

وكانت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية أشارت في عددها الصادر الأحد إلى أن "أكثر من 20 صحفيا لا يزالون معتقلين" في مدن عدة أبرزها طهران. وأضافت أن صحفيين آخرين استدعتهم السلطات.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63612eaa4c59b70abb15ab89

ماكرون: فرنسا ستساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي

636129b74c59b7527c7f31cd

أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الوضع بشأن اتفاق الحبوب

63612ffa423604240a760134

الصحة العالمية تعلن "جدري القردة" حالة طوارئ دولية

6360ef4b4236043f2c27bd1a

سريلانكا: روسيا وافقت على مساعدة البلاد التي تواجه نقصا في الوقود

image (4)

وصول رؤساء عرب إلى الجزائر - صور

454204

غانا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر

أخبار متعلقة
635e16f442360401f431f454

ترودو يشارك في مسيرة دعما للتظاهرات في إيران

file

العراق : دفن رفات 1459 جنديا قتلوا في حرب الخليج الاولى

635ba1434c59b763c574ad44

محاولة تفجير في مدينة شيراز الإيرانية

جج

مصرع 4 أشخاص إثر انفجار في معمل لشحن الأوكسجين في إيران

6357e7b44c59b7096001f526

إيران.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح

6358f0884c59b7521b32c889

موسكو وطهران تبحثان إمكانية توحيد أنظمة الطاقة في روسيا وأذربيجان وإيران