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الإثنين، 27-02-2023 09:55 ص

الإكوادور تحبط تهريب نحو تسعة أطنان من الكوكايين إلى بلجيكا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة في الإكوادور، أمس الأحد، أنها صادرت في ميناء غواياكيل نحو 8.8 أطنان من الكوكايين مخبأة وسط شحنة موز في حاوية متجهة إلى بلجيكا.

وقال قائد الشرطة الجنرال فاوستو ساليناس عبر حسابه في "تويتر": "عملية مصادرة قياسية في عام 2023 لأكثر من ثمانية أطنان من الكوكايين".

وأضاف: "منعنا البيع الدولي لـ90 مليون جرعة بقيمة 330 مليون دولار في أوروبا"، مرفقا التغريدة بشريط فيديو يظهر عناصر شرطة وهم يفتشون الحاوية.

تقع الإكوادور بين كولومبيا وبيرو - المنتجين الرئيسيين للكوكايين في العالم - وضبطت كمية قياسية من المخدرات عام 2021 ناهزت 210 أطنان متجهة إلى الموانئ الأوروبية.

وفي عام 2022، تجاوزت المضبوطات 200 طن، تم إخفاء 61 في المائة منها بين الموز المخصص للتصدير. ومنذ بداية عام 2023، وصل مجموع المضبوطات إلى 31 طناً.

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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