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الأربعاء، 07-06-2023 04:54 م

الإمارات تتجهز لإطلاق قمر صناعي طوّرت مكوناته محليا

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الوكيل الإخباري - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن الإمارات تتجهز لإطلاق قمر صناعي جديد صنعت مكوناته محليا.

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وأكد المهندس سالم المري، مدير مركز محمد بن راشد للفضاء أن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر MBZ-SAT الإماراتي الذي يجري تطويره بالكامل على أراضي دولة الإمارات.


وأشار المري إلى أن القمر الجديد سيكون الأكثر تقدما في المنطقة في مجال التصوير العالي الدقة والوضوح، وسيساعد على مراقبة التغيرات البيئية وجودة المياه، وسيعمل على دعم التنمية الزراعية وغيرها

 

وقال: "الأقمار الإماراتية كافة مخصصة لأغراض مختلفة، جزء منها يتمثل في الكشف عن المتغيرات على سطح الأرض، وتتبّع الكوارث الطبيعية، ودراسة المناطق المختلفة حول الكرة الأرضية مثل السواحل وغيرها".


وذكر موقع الإمارات اليوم أن شركة "ستراتا" للتصنيع ستتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال تطوير مكونات القمر المذكور، وان الشراكة بين الجانبين تعد قفزة نوعية في صناعة الفضاء في الإمارات.


ومن جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إسماعيل علي عبدالله: "أثبتت ستراتا التزامها الكامل بتقديم منتجات عالية الجودة وتنافسية على الصعيد العالمي، تبرز قدرات القطاع الصناعي في الدولة".

 

RT

 




 

 


 

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