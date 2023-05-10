الأربعاء 10-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يغادر إلى أمريكا لحضور حفل تخريج سمو الأميرة سلمى

السودان.. اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار لمدة شهر

قطر: لن نتوانى عن الوقوف إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين

اليرموك تنعى المرحوم البطاينة

غرامات مالية كبيرة بحق متقاعدي الضمان عند ارتكاب هذه المخالفة

قائد القوات الأوكرانية يتخلف عن لقاء رؤساء أركان الناتو

فرص عمل للأردنيين في العقبة

فرص عمل للصيادلة الأردنيين في قطر - رابط

قبيل بيانات التضخم.. الذهب عالمياً يسجل تراجعا مع بدء التداولات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 10-05-2023 10:27 ص

تكساس.. مصادرة مخدرات اصطناعية تكفي لقتل كل سكان الولايات المتحدة

19_2021-637725956730370605-37


الوكيل الإخباري - قال حاكم ولاية تكساس في الولايات المتحدة غريغ أبوت إن هيئات حماية القانون في المنطقة ضبطت أكثر من 385 مليون جرعة قاتلة من مادة الفنتانيل الأفيونية العام الماضي وهي تكفي لقتل كل سكان الولايات المتحدة.

وأضاف الحاكم في تغريدة على تويتر: "اليوم هو اليوم الوطني للتوعية بمخاطر الفنتانيل. تعمل سياسة الحدود المفتوحة التي ينتهجها [الرئيس الأمريكي جوبايدن] على تأجيج أزمة الفنتانيل الوطنية. تمكنت هيئات حماية القانون في تكساس من ضبط أكثر من 385 مليون جرعة من الفنتانيل تم تهريبها بشكل غير مشروع إلى الولاية. هذه الكمية تكفي لقتل كل رجل وامرأة وطفل في أمريكا".

في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" أن معدل الوفيات في الولايات المتحدة من التعاطي المفرط لمادة الفنتانيل تضاعف أربع مرات تقريبا بين عامي 2016 و2021. ووفقا له، تواجه الولايات المتحدة "وباء أفيونيا هائلا" يودي بحياة حوالي 100 ألف أمريكي كل عام.

اضافة اعلان


ونوه الموقع، بأن الجمارك وهيئة حرس الحدود الأمريكية صادرا أكثر من 6.5 طن من الفنتانيل في السنة المالية 2022.


والفنتانيل هو مسكن اصطناعي أفيوني المفعول أقوى بـ 100 مرة من المورفين وبـ50 مرة من الهيروين. ويتم تهريبه عادة من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
645b4e4a42360461cb739226

السودان.. اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار لمدة شهر

645b3ddc4c59b76abd233388

واشنطن تبحث عن المتورط بتهريب رجل أعمال روسي محتجز في إيطاليا

645b478d42360462b03fe9f6

قائد القوات الأوكرانية يتخلف عن لقاء رؤساء أركان الناتو

28_20160725230155

انفجار سيارة مفخخة في العاصمة السورية

645b3fd9423604691e32478d

مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع- صورة

645b3e3c4c59b765f6676fc3

قطر تتحدث عن فرصة أُعطيت لسوريا

أخبار متعلقة
image (33)

واشنطن: الحدود مع المكسيك لن تُفتح اعتباراً من 11 مايو

641fbea24236047b49566c38 (1)

ترامب يصف الولايات المتحدة بـ"مكب للنفايات" ويكشف السبب

643adf8c4c59b7189a77723b

مقتل شخص في إطلاق نار في ميسوري الأمريكية

6437db604c59b71d003766c7

الولايات المتحدة.. معدل الانتحار يقترب من مستوياته القياسية

6436670542360465bd1a66f7

صحيفة: الهجوم المضاد المخطط لأوكرانيا قد يصبح مصيدة موت بالنسبة للولايات المتحدة والناتو

image - 2023-04-12T090232.924

ترامب: لن أنسحب من سباق الرئاسة حتى ولو تمت إدانتي