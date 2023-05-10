تكساس.. مصادرة مخدرات اصطناعية تكفي لقتل كل سكان الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - قال حاكم ولاية تكساس في الولايات المتحدة غريغ أبوت إن هيئات حماية القانون في المنطقة ضبطت أكثر من 385 مليون جرعة قاتلة من مادة الفنتانيل الأفيونية العام الماضي وهي تكفي لقتل كل سكان الولايات المتحدة.



وأضاف الحاكم في تغريدة على تويتر: "اليوم هو اليوم الوطني للتوعية بمخاطر الفنتانيل. تعمل سياسة الحدود المفتوحة التي ينتهجها [الرئيس الأمريكي جوبايدن] على تأجيج أزمة الفنتانيل الوطنية. تمكنت هيئات حماية القانون في تكساس من ضبط أكثر من 385 مليون جرعة من الفنتانيل تم تهريبها بشكل غير مشروع إلى الولاية. هذه الكمية تكفي لقتل كل رجل وامرأة وطفل في أمريكا".



في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" أن معدل الوفيات في الولايات المتحدة من التعاطي المفرط لمادة الفنتانيل تضاعف أربع مرات تقريبا بين عامي 2016 و2021. ووفقا له، تواجه الولايات المتحدة "وباء أفيونيا هائلا" يودي بحياة حوالي 100 ألف أمريكي كل عام.

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ونوه الموقع، بأن الجمارك وهيئة حرس الحدود الأمريكية صادرا أكثر من 6.5 طن من الفنتانيل في السنة المالية 2022.



والفنتانيل هو مسكن اصطناعي أفيوني المفعول أقوى بـ 100 مرة من المورفين وبـ50 مرة من الهيروين. ويتم تهريبه عادة من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

RT