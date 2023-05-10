هل تملك أوكرانيا القدرة على شن هجوم مضاد كبير؟

الوكيل الإخباري - صرح اللواء اليوناني المتقاعد ورئيس جمعية أصدقاء القرم في اليونان بافلوس خريستو بأن أوكرانيا لا تمتلك القدرة على شن هجوم كبير.



وقال: "تجري الأعمال القتالية في الجنوب، في منطقة محدودة. لذلك لا تزال أوكرانيا على قيد الحياة. وإذا توسع الميدان إلى مسارح القتال، فلن يتمكن الجيش الأوكراني من الرد".

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كما عبر عن اعتقاده بأنه في حال فتح جبهة جديدة سيكون من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من البقاء دون أي مساعدة من الغرب.



وأضاف: "يمكنها شن هجوم مضاد في لحظة ما. لكن الهجوم الأوكراني العام في جميع الجبهات أمر مستحيل. لا يمكن أن يقع، لآن الآلية العسكرية الأوكرانية ليست لديها قدرات كافية".



وتابع أنه يجب على السلطات الأوكرانية الموافقة على إجراء مفاوضات سلمية.



وصرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في أوائل أبريل الماضي بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد يبدأ في الصيف القادم. وفيما بعد قال إنه سيبدأ "في القريب العاجل". من جهتها أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المتوقع أن يبدأ الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في 30 أبريل الماضي.

RT