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الإثنين، 28-08-2023 03:51 م

الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة لهذا العام

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الوكيل الإخباري - قال المركز الوطني للأرصاد الجوية "NCM"، إن الإمارات سجلت يوم السبت الماضي أعلى درجة حرارة لها هذا العام عند 50.8 درجة مئوية (123.4 درجة فهرنهايت).

وأضاف المركز في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تم تسجيل درجة الحرارة في وتييد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، عند الساعة 02:45 ظهرا بتوقيت الإمارات".

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وأشار إلى أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في الإمارات، كانت صباح يوم السبت الماضي، عند 26.4 درجة مئوية في الفرفار بالفجيرة.


تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد سجلت الشهر الماضي 50.1 درجة مئوية.

 

RT

 




 

 


 

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