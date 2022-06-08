الأربعاء 08-06-2022
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الملك يعزي الفنان عمر العبداللات
ولي العهد ينشر فيديو من زيارته للكويت
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مبادرة علماء الغد
الشوبكي: الجيش العربي سطر بتضحيات أبنائه أنموذجاً للشرف والكرامة
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أخبار الشركات
برعاية البنك العربي .. تخريج طلبة برنامج العودة إلى المدرسة لمؤسسة الحسين للسرطان
Aspire تحتفل بذكرى تأسيسها العشرين وتتطوّر لشركة خدمات متكاملة لتكنولوجيا المعلومات
"الإسكان" يطلق حملة استرجاع نقدي عند تنفيذ أول حركة دفع إي فواتيركم من خلال تطبيق إسكان موبايل
عروس الشمال اربد تحتفي بالفرع الخامس لماكدونالدز الأردن
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