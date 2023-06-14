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الأربعاء، 14-06-2023 09:21 ص

الإمارات تعيد إصدار تأشيرة زيارة لـ90 يوما

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الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "الخليج تايمز"، أن الإمارات أعادت تقديم تأشيرة الزيارة لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن كانت ألغتها العام الماضي وتقديم بدلا عنها تأشيرة زيارة لشهرين.

وقال مسؤول في مركز الاتصال في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ (ICP) إن الأشخاص الذين يرغبون في زيارة الإمارات العربية المتحدة لمدة 90 يوما يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة.

ووفقا للمعلومات فإنه تمت إعادة تقديم هذه التأشيرة في نهاية مايو 2023، مما يسمح للزوار بالبقاء في الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوما. ومع ذلك، يمكن أن تكون التأشيرة قابلة للتمديد داخل الدولة بتكلفة إضافية.

يذكر أن هناك نوعين من تصاريح الدخول تأشيرة سياحة أو تأشيرة ترفيه وتأشيرة زيارة.

يتم إصدار التأشيرة السياحية لمدة 30 أو 60 يوما، بينما يتم إصدار تأشيرة الزيارة لمدة 90 يوما، وتأشيرة الزيارة الممتدة هذه تكمل خيارات التأشيرة السياحية الحالية، والتي تشمل إقامة لمدة 30 يوما أو 60 يوما، مما يمنح المسافرين مرونة أكبر في تخطيط مسارات رحلاتهم.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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