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السبت، 10-06-2023 04:27 م

بن زايد في تركيا لسببين!

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الوكيل الإخباري- يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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وتهدف زيارة بن زايد، لتهنئة أردوغان على فوزه في الانتخابات، وحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في اسطنبول مساء اليوم، ويلعب فيه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يملكه شقيقه منصور بن زايد.

وقبل لقائه بن زايد، سيلتقي أردوغان برئيس الفيفا، جيانو إينفيناتو، وبرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، اللذين وصلا لمدينة اسطنبول في وقت سابق، لحضور المباراة.

ومن المنتظر أن تعقد كل هذه اللقاءات في مطار أتاتورك في اسطنبول.

 

روسيا اليوم

 

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