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الثلاثاء، 16-05-2023 04:35 م

الإمارات تكمل 100 يوم في إغاثة متضرري زلزال سوريا

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الوكيل الإخباري- أكملت عملية "الفارس الشهم 2"، التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، 100 يوم في إغاثة متضرري زلزال سوريا.

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ومع وقوع زلزال 6 فبراير، وجه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ببدء عملية "الفارس الشهم 2" لدعم الشعب السوري، ولإغاثة ودعم المتضررين، تجسيدا لنهج دولة الإمارات الإنساني البارز وتوجيهات قيادتها في دعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا.

وتم خلال المهمة تسيير 181 طائرة محملة بـ 5727 طنا و3 سفن محملة بـ 5429 طنا، بإجمالي مساعدات 11156 طنا من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وبدأت العملية مع تحرك فريق الإمارات للبحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المتساقطة، وكانت ساعات العمل في عمليات البحث والانقاذ قد استمرت نحو 240 ساعة مع مشاركة ما يقرب من 42 شخصا، بعدها أهدت الإمارات معدات البحث والإنقاذ المستخدمة في عمليات الإنقاذ لصالح الدفاع المدني السوري، إضافة إلى تدريب عناصر من مديرية الدفاع المدني في اللاذقية.

وتم إطلاق حملة "جسور الخير" بقيادة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبمشاركة أكثر من 16 جهة مانحة إماراتية، وكان للهلال الأحمر الدور الأكبر في توزيع الطرود الغذائية على المتضررين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ودعم المستشفيات بالأدوية علاوة على إقامة مخيم إيواء مؤقت للمتضررين من الزلزال يضم 50 خيمة، يتسع لـ300 شخص مجهز بالأسرة والأغطية والإنارة بالطاقة الشمسية وطرود غذائية، وذلك لتأمين الإيواء اللازم للمنكوبين والمتضررين جراء الزلزال في سوريا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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