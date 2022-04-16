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السبت، 16-04-2022 10:20 ص

الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة بالقدس

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الوكيل الإخباري-طالب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، باحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس.

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وقال الاتحاد في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني، إنه يتابع بقلق التصعيد الأخير في أعمال العنف بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والمواجهات في المسجد الأقصى صباح أمس الجمعة.


ودعا إلى "توقف العنف على الفور، ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين"، وطالب باحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة احتراما كاملا.


وأفاد أن جميع القادة يتحملون مسؤولية العمل ضد المتطرفين، مجددا دعوته إلى جميع الأطراف للانخراط في الجهود الرامية لخفض التصعيد، دون مزيد تفصيل.


وصباح الجمعة، اندلعت مواجهات في المسجد الأقصى، بعد صلاة الفجر، إثر اقتحام الشرطة الإسرائيلية لساحاته.


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 158 فلسطينيا أصيبوا في الاقتحام، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن شرطة الاحتلال  اعتقلت 400 فلسطيني من ساحات المسجد.

 

الاناضول

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