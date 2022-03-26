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السبت، 26-03-2022 01:51 م

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية

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الوكيل الإخباري-استنكر الاتحاد الأوروبي سلسلة الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على مرافق مدنية في السعودية يوم أمس الجمعة.

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وذكرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن المتحدث باسمها بيتر ستانو، أن التكتل "يدين بشدة الهجمات على جدة وأماكن أخرى التي تبنتها جماعة الحوثيين"، مضيفة: "هجمات على مدن ومرافق مدنية هي غير مقبولة ويجب وضع حد لها".


وحذر البيان من أن الهجمات الأخيرة تزيد من خطر حدوث تصعيد جديد في النزاع اليمني وتقويض المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.


وجدد الاتحاد الأوروبي في البيان دعوته جميع الأطراف إلى المشاركة في المشاورات اليمنية التي سوف تنطلق في الرياض 29 مارس الجاري تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، معربا عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.


وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أمس تعرض 16 موقعا مدنيا لهجمات نفذتها "أنصار الله" بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة.


وأكد الحوثيون من جانبهم مسؤوليتهم عن استهداف منشآت مدنية داخل السعودية، منها منشآت شركة "أرامكو" في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض ومصفاتا رأس التنورة ورابغ النفطيتان.

 

روسيا اليوم

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