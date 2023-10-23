الإثنين 23-10-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

الصحة الفلسطينية: 5182 شهيدا و17101 مصابا حصيلة العدوان المتواصل على غزة والضفة

شبكة زين أصبحت "غزّة" على هواتف الأردنيين

بسبب الحرب الغاشمة.. الخسائر تعصف باقتصاد إسرائيل يومياً - أرقام

بالصور والفيديو .. الخيرية الهاشمية توزع المساعدات على أبناء القطاع

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 2% الى 9.6% عالمياً

الملك يبحث مع رئيس وزراء الهند سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة

المقاومة تستهدف قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرات انتحارية -فيديو

كيف تؤثر التوترات في المنطقة على شركات صناعة الأسلحة الأميركية؟

مصدر في القسام يكشف سر تردد جيش الاحتلال بالغزو البري

عاجل

فيديو-المقاومة تستهدف قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرات انتحارية

الإثنين، 23-10-2023 04:47 م

الاتحاد الأوروبي يعتمد نظاما للعقوبات ضد الانقلابيين في النيجر

64cea5b34c59b74ee5018bbc


الوكيل الإخباري - اتخذ الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، خطوة نحو فرض عقوبات على الحكام العسكريين الجدد في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الاثنين أن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على نظام عقوبات خاص ضد المشاركين في الانقلاب العسكري في النيجر.

اضافة اعلان


وقال البيان: "اعتمد المجلس اليوم إطار عمل للتدابير التقييدية فيما يتعلق بالوضع في النيجر. ويوضح القرار تصميم الاتحاد الأوروبي على معاقبة أولئك الذين يقوضون الاستقرار والديمقراطية وسيادة القانون في النيجر ويشكلون تهديدا للسلام والأمن في المنطقة".


ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذه الخطوة بأنه "تبعث رسالة واضحة مفادها أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها".


وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم الإجراءات ضد النيجر التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بما في ذلك العقوبات. ولتحقيق هذا الهدف، قرر وزراء الاتحاد الأوروبي إنشاء نظام عقوبات منفصل لاتخاذ إجراءات ضد الانقلابيين تشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات إضافة إلى حظر السفر للأفراد.


وكان الاتحاد الأوروبي قد علق التعاون الأمني مع النيجر والدعم المالي لها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قال منفذوه إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653677dd4236047050224093

ضابط سابق: واشنطن مضطرة للاعتراف باستحالة فوز أوكرانيا في النزاع مع روسيا

653669f54c59b7383c347e25

"حزب الله" في العراق يعلن استهداف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا

_127905543_gettyimages-1243072221

زيلينسكي يجري تغييرات في قيادة جهاز الأمن الأوكراني

واشنطن

"وول ستريت جورنال": واشنطن تخشى شائعات عن أنها تحكم إسرائيل سرا

65362a684c59b746a51d43f6

السوداني يوجه بتعقب عناصر استهدفت قواعد عراقية تتواجد فيها قوات أجنبية

653641694c59b742770928df

مصر تعلن عن مفاوضات جديدة مع إثيوبيا حول سد النهضة

أخبار متعلقة
653605634c59b7333719bc43

مجلة: الاتحاد الأوروبي قد ينهار

351928

البرلمان الأوروبي يأمل في بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا بحلول نهاية 2023

image - 2023-09-26T091204.669

النيجر.. آخر انتكاسات فرنسا في الساحل الإفريقي

651122464236042e30141b21

مصرع 8 مهاجرين غير شرعيين ومواطن بانقلاب شاحنة وسط تونس

650ff255423604513349c3c5

مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم في شمال كوسوفو

650fbc8e4236044b76054cfb

مالي تؤكد أنها لن تقف مكتوفة حال حصول تدخل عسكري في النيجر