مصرع 8 مهاجرين غير شرعيين ومواطن بانقلاب شاحنة وسط تونس

الوكيل الإخباري - لقي 9 أشخاص مصرعهم، أمس الأحد، غالبيتهم من المهاجرين غير الشرعيين، في حادث مروري وقع في ولاية القيروان، وسط تونس.



وقال المدير الجهوي للحماية المدنية في منطقة القيروان العميد حمدي الوصيف، إن "9 أشخاص، 8 من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء وتونسي، لقوا حتفهم في حادث سير وسط البلاد، إثر انقلاب شاحنة تقل 12 مهاجرا من جنوب الصحراء وتونسيين اثنين، أمس الأحد".

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وأشار الوصيف إلى أن "سيارات الإسعاف والحماية المدنية هرعت للمكان، وتم نقل الجثث و3 مصابين بجروح متنوعة الخطورة إلى مستشفيات المنطقة".

RT