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الإثنين، 23-10-2023 09:28 ص

مجلة: الاتحاد الأوروبي قد ينهار

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الوكيل الإخباري - صرح الصحفي الألماني فولفغانغ ميونخاو بأن أوروبا عانت من الضرر الناجم عن العقوبات المناهضة لروسيا أكثر من روسيا نفسها، وأن الاتحاد الأوروبي قد ينهار في المستقبل.

وكتب ميونخاو في مقالة لمجلة "New Statesman" البريطانية: "لقد ألحقت العقوبات أضرارا أكبر بالاتحاد الأوروبي مما ألحقته بروسيا. لقد قلل الزعماء الغربيون من تقدير... مدى صعوبة عزل دولة بهذا الحجم".

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وذكر الصحفي أن صندوق النقد الدولي يتنبأ بأن الاقتصاد الروسي وفق نتائج عام 2023 سينمو أكثر من اقتصادات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.


كما عبر عن اعتقاده بأن الحرب في أوكرانيا أدت إلى إجهاد قوى الاتحاد الأوروبي إلى أقصى حد ممكن، مضيفا أن القادة الأوروبيين ليس لديهم أي استراتيجية مشتركة لإنهاء الصراع.


وأشار إلى أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء النزاع ستكون أكبر بكثير مما تتوقعه التقديرات الحالية.


وأردف: "أعتقد أن الوحدة الأوروبية ستتصدع عندما يحين الوقت للتوصل إلى اتفاق مع موسكو ودفع مبالغ ضخمة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا".


وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتغلب على عواقب العقوبات الغربية، مشيرة إلى أن الإجراءات التقييدية غير فعالة. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة الردع والإضعاف هي استراتيجية غربية طويلة الأجل، مؤكدا أن العقوبات ألحقت ضررا جديا بالاقتصاد العالمي كله. وتابع أن الهدف الرئيسي لقيادة الولايات المتحدة وحلفائها هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ.

 

RT

 




 

 


 

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