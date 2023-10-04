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الأربعاء، 04-10-2023 12:16 ص

الاتحاد الأوروبي يقر إطار عقوبات على أطراف الصراع السوداني

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الوكيل الاخباري- اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على إطار عمل يستهدف أطراف الصراع السوداني بسلسلة عقوبات تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر.

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وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مقترح العقوبات طرح في شهر يوليو الماضي ولم تتم الموافقة عليه من قبل السفراء حتى يوم الاثنين الماضي.

وما زال يتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إعطاء الموافقة النهائية بهذا الصدد الشهر الجاري، قبل أن يتمكن الاتحاد من البدء في إضافة أسماء أفراد وكيانات إلى القائمة.

وأظهرت مسودة قرار يوم الجمعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في ما يُعتقد بأنه فظائع ارتكبت في السودان تضمنت القتل .

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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