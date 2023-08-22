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الثلاثاء، 22-08-2023 03:02 م

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة النيجر في أنشطته

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تعليق مشاركة النيجر من جميع أنشطة الاتحاد، داعيا إلى "عدم منح الشرعية للانقلابيين" الذين استولوا على السلطة.

ودعا المجلس في بيان، الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى "الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه منح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر"، مؤكدا رفضه لـ"أي تدخل خارجي من قبل أي جهة فاعلة، أو أي بلد خارج القارة، في شؤون السلام والأمن بأفريقيا، بما في ذلك المشاركات التي تقوم بها الشركات العسكرية الخاصة".

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وأعاد التأكيد على "التضامن الكامل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في التزامها المستمر بإعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية"، داعيا مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى "إجراء تقييم للآثار المترتبة على قرار إيكواس نشر قوة الاستعداد في النيجر".


واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

 

RT

 




 

 


 

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