الاحتلال الاسرائيلي يتوقع اسابيع سوداء من الوباء

الوكيل الاخباري - حذرت مصادر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أن "أسابيع سوداء إذا استمر تفشي المتحور أوميكرون" وقال مقربون من رئيس وزراء الاحتلال إن هناك خشية من "انهيار" النظام الصحي.

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ويتابع الاحتلال الاسرائيلي بقلق تفشي متحور "أوميكرون" فيها، وقال مقربون من رئيس الوزراء، إنه يجب خلال الأسبوعين المقبلين تطعيم أربعة ملايين شخص، بعضهم بالجرعة الرابعة، إذا تمت المصادقة عليها، والآخرون بالجرعة الثالثة، أو لقاحات الأطفال.



وأقر مجلس كورونا في استفتاء هاتفي الليلة الماضية، تعديل خطة التعامل مع الجائحة في جهاز التعليم، ولن تجرى دراسة وجاهية في المناطق الحمراء والبرتقالية في الصفوف المدرسية من السابع إلى الثاني عشر، حيث تكون نسبة التطعيم أقل من سبعين بالمئة، وستكون الدراسة إما في منطقة مفتوحة أو عبر الفيديو (عن بعد)، وفي المدارس الابتدائية في هذه التجمعات السكنية سيتم العمل على تقليص المخالطات قدر الإمكان بين التلاميذ، إلا إذا فاقت نسبة التطعيم في الصفوف السبعين بالمئة.

روسيا اليوم