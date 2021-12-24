الجمعة 24-12-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد تحذر من الضباب والصقيع

المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية

31 وفاة و2304 إصابة جديدة بكورونا اليوم

سيرلانكا تصدر الشاي لإيران مقابل النفط

روسيا : انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا

إصابة 53 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في برقة

جريمة مروعة في العراق.. أخ يقتل شقيقه

رجل أعمال أمريكي يشتري تذكرة إلى الفضاء مقابل 28 مليون دولار

امرأة متوفاة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في الهند!

إغلاق منفذ جمرك الدرة الأردني والسعودي الأحد المقبل

الجمعة، 24-12-2021 12:44 م

الاحتلال الاسرائيلي يتوقع اسابيع سوداء من الوباء

61bdb0794c59b76e7177276a


الوكيل الاخباري - حذرت مصادر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أن "أسابيع سوداء إذا استمر تفشي المتحور أوميكرون" وقال مقربون من رئيس وزراء الاحتلال إن هناك خشية من "انهيار" النظام الصحي.

اضافة اعلان

 

ويتابع الاحتلال الاسرائيلي بقلق تفشي متحور "أوميكرون" فيها، وقال مقربون من رئيس الوزراء، إنه يجب خلال الأسبوعين المقبلين تطعيم أربعة ملايين شخص، بعضهم بالجرعة الرابعة، إذا تمت المصادقة عليها، والآخرون بالجرعة الثالثة، أو لقاحات الأطفال.


وأقر مجلس كورونا في استفتاء هاتفي الليلة الماضية، تعديل خطة التعامل مع الجائحة في جهاز التعليم، ولن تجرى دراسة وجاهية في المناطق الحمراء والبرتقالية في الصفوف المدرسية من السابع إلى الثاني عشر، حيث تكون نسبة التطعيم أقل من سبعين بالمئة، وستكون الدراسة إما في منطقة مفتوحة أو عبر الفيديو (عن بعد)، وفي المدارس الابتدائية في هذه التجمعات السكنية سيتم العمل على تقليص المخالطات قدر الإمكان بين التلاميذ، إلا إذا فاقت نسبة التطعيم في الصفوف السبعين بالمئة.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20200715183853afpp-afp_1v88h9.h

المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية

630_360_1602137749-964_0

بريطانيا تجدد دعمها لأوكرانيا

الصين-تطلق-مسباراً-لجمع-عينات-من-الغبار-والصخور-القمرية-1280x720

الصين تطلق أقماراً جديدة إلى الفضاء

61c584e942360407654901de

ألمانيا تسلم العراق مقترحاتها بخصوص لاجئين عراقيين

225

إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود بفيروس كورونا

2ff2091e-9505-406b-9585-f636b451d983

المفوض العام للأونروا يحذر من انهيار الوكالة

أخبار متعلقة
image

أول دولة تفرض على جميع مواطنيها تلقي لقاح كورونا

1047581357_0_0_3072_1728_1920x0_80_0_0_f62ece0d41c7a8c0685b2c528abdd99e

لندن تعلن حالة 'الحدث الكبير' بعد تفشي أوميكرون في البلاد

9999151961

باريس تلغي احتفالات ليلة رأس السنة بسبب أوميكرون

اوميكرون

فرنسا : 240 مصاب بأوميكرون وتشديد القيود للقادمين من بريطانيا

علم-فرنسا

فرنسا: لا قيود جديدة في البلاد حاليا لمواجهة كورونا

WhatsApp Image 2021-12-13 at 3.56.27 AM (1)

بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بأوميكرون