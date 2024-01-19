"حزب الله": إسرائيل غير جاهزة للحرب

الوكيل الإخباري - أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني (حزب الله) النائب محمد رعد أن إسرائيل "غير جاهزة للحرب أمام ما أعدته لها المقاومة في لبنان، وأن المقاومة ستريها كل بأسها".



وفي حفل تأبيني لعنصر في "حزب الله"، قال محمد رعد: "العدو الإسرائيلي يلعب دور الحارس من قبل القوى الدولية النافذة وفي مقدّمتها الإدارة الأمريكية.. هو الحارس لهؤلاء المستكبرين الذين ينهبون ثرواتنا ويتحكمون بممراتنا المائية ويفرِضون إرادتهم على عدد من دولنا ويتسلطون على العباد وينافقون حين يرفعون شعارات مغرية وجذابة لكنهم يمارسون كل البغي والعدوان تحت شعارات متنوعة منها شعار حقوق الإنسان، وهم أساتذة في هتك هذه الحقوق ومحترفون في الإرادات البشرية وارتكاب المجازر وغزو الشعوب والبلاد والتسلّط على العباد".

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وأضاف رعد: "نحن واجهنا هؤلاء وسياساتهم ومشاريعهم وأحبطنا خطة هيمنتهم على كل المنطقة العربية، وشرف للبنان وللبنانيين أن تنهض من بين ظهرانيهم مقاومةٌ تقطع الطريق على استعبادهم واستعباد أبناء المنطقة كلها من قبل أعداء مستكبرين يرعون مصالحهم".



وأردف النائب عن كتلة "حزب الله": "عندما واجهنا التكفيريين "قامت القيامة" لدى البعض من الحرص على أن لا تمر فتنة داخلية بين المسلمين، لكن اليوم اتضحت الأمور، وعندما نقاتل تضامنا ودفاعا عن أهلنا في غزة إنما نقدم الحق ونبذل أرواحنا من أجل نُصرة هذا الحق".



وتابع محمد رعد: "العدو الذي مارس توحشه وأفرط في عدوانيته ضد المدنيين في غزة كان مرجحا أن يميل باتجاه لبنان، فلما رأى جهوزيتنا أصبح يحسب للمسألة ألف حساب.. عندما يلوح العدو في شن هذه الحرب وهو قد فشل في تحقيق أهدافه في غزة على كل المستويات فهو يهول ولا يستطيع أن يفعل ما يهول به وستبقى يد المقاومة هي العليا.. العدو الإسرائيلي يضطر للانكفاء والانسحاب لأنه تعِب وواجه مقاومة لم يكن يتوقعها وأَحبِط وأَحرِج كل الذين يدعمونه".



وختم رعد: "العدو الإسرائيلي غير جاهز للحرب أمام ما أعدت له المقاومة الإسلامية في لبنان، وستريه كل بأسها وستمضي".

RT