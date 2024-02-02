الجمعة 02-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخصاونة للنشامى: أسعدتم الأردن

3 آلاف جندي إسرائيلي خضعوا لعلاج نفسي منذ بداية الحرب على غزة

الملكة رانيا تهنئ النشامى

ولي العهد يهنئ النشامى بالتأهل التاريخي بأرض الملعب - صور

الرد الأميركي على مقتل 3 جنود يشمل أهدافًا في دول خارج إيران

النشامى يتغلب على طاجيكستان ويتأهل الى الدور نصف النهائي الآسيوي

الاحتلال يقصف مستودع الأدوية المركزي في غزة

3 شهداء بإطلاق الاحتلال النار على مقر الهلال الأحمر بخان يونس

13 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

سرايا القدس تعلن قصف موقع فجة العسكري شرق غزة

عاجل

النشامى يتغلب على طاجيكستان ويتأهل الى الدور نصف النهائي الآسيوي

الجمعة، 02-02-2024 03:07 م

لبنان: سجلنا 35 ألف خرق إسرائيلي لمضمون القرار 1701

main_image65bcbf32d23f4


الوكيل الاخباري - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن إسرائيل لم تحترم القرار الدولي 1701 وأن لبنان سجل 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار بينها انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.اضافة اعلان


وأكد ميقاتي في تصريح أن "لبنان ملتزم بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في جنوب لبنان، كما أن الحكومة تعمل مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر".

وشدد على أن "الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي خلافات أو توترات في المنطقة، والحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. ومع ذلك، فإن الوقف الفوري في غزة أمر لا بد منه، حتى تنتصر الدبلوماسية على العنف والحرب".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
414

الرد الأميركي على مقتل 3 جنود يشمل أهدافًا في دول خارج إيران

65bcb19342360426ee0974ef

مرض يثير الذعر بعد إصابة شارع بأكمله في مصر .. ومصدر يرد

GERYkA6XEAABAcD

مقتل مستشار عسكري إيراني بهجوم على جنوب دمشق

Doc-P-751647-638424590151481237

الرئيس الإيراني: لن نبدأ حربا لكننا سنرد بقوة على أي هجوم

GFUAXaDWEAAE6ti

مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 بحريق ضخم في العاصمة الكينية

New-Project-1-4-800x549

غارة إسرائيلية تستهدف جنوب دمشق

أخبار متعلقة
2uIPj5B1fCUNFYTwR310umgD3bbKGwCsP90WvZ9G

"حزب الله": إسرائيل غير جاهزة للحرب

65341cd942360443eb45ee59

حزب الله : اغتيال اثنين من مقاتلينا في لبنان

659af8f9423604122770403b

"واشنطن بوست": إسرائيل لن تكون لها اليد العليا إذا شنت عملية واسعة ضد لبنان

65995698423604109315a7ed

بوريل يبحث مع ميقاتي وبري الأوضاع في غزة وجنوب لبنان

385505

بوريل يتوجه إلى لبنان سعيا لتجنب التصعيد

9

"في أسرع وقت ممكن" .. دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان