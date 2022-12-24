السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الوظائف خلال 2023 في الشرق الاوسط .. 56% يبحثون عن وظيفة جديدة و20% يسعون لزيادة الراتب

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز أكثر من 370 جثمانا بسجون الموتى

السبت، 24-12-2022 11:06 ص

الادعاء الياباني يوجه اتهامات للمشتبه به في قتل شينزو آبي

image (3)


الوكيل الإخباري - قرر ممثلو الادعاء الياباني توجيه اتهامات ضد رجل يشتبه في أنه أطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء ووسائل إعلام أخرى اليوم السبت.

يأتي القرار بعد خضوع المشتبه به لفحص للكشف عن قواه العقلية. والرجل يدعى تيتسويا ياماجامي وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 42 عاما.

اضافة اعلان


وقُتل آبي بمسدس يدوي الصنع خلال حملة انتخابية في يوليو.


وذكرت وكالة كيودو أن احتجاز ياماجامي لاختبار سلامته العقلية سينتهي في 10 يناير، ومن المرجح أن يوجه إليه المدعون في مدينة نارا اتهامات بحلول 13 يناير. ولم يتسن الوصول لممثلي الادعاء العام للتعليق على الأمر اليوم السبت.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a6c8eb4c59b759302b16c1

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

63a6cb154236042389079fa4

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

image - 2022-12-24T131116.039

النواب الإيطاليون يعتمدون ميزانية 2023

63a6c0de4c59b759286ae533

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

thumbs_b_c_ecf67ffe55b6fab03274017628e64200

صحيفة: الولايات المتحدة تفقد هيمنتها ببطء ولكن بثبات

63a6bddd423604238e0b1d38

الخارجية الروسية: موسكو ومينسك تعملان بنشاط لحماية حدود دولة الاتحاد

أخبار متعلقة
الجيش-الياباني

اليابان: يجب امتلاك قدرة شن هجوم مضاد حال التعرض لهجوم مسلح

1348511620

اليابان تبلغ الصين وروسيا "قلقها البالغ" من دورياتهما الجوية المشتركة

image - 2022-11-30T084132.341

لتعزيز قوة الردع.. اليابان تدرس شراء 500 صاروخ توماهوك أمريكي

078dc66b75a33c5c444930e6

خط دفاع ساخن بين اليابان والصين.. والتطبيق خلال الربيع المقبل

97581

أنقرة تطالب بكين بتوضيح حول حريق الأويغور الأتراك

175542

ترودو يدافع عن استخدامه لقانون طوارئ لإنهاء أزمة سائقي الشاحنات