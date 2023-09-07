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الخميس، 07-09-2023 03:30 م

الاستخبارات التركية: تحييد قيادية في وحدات حماية الشعب الكردي

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الوكيل الإخباري - حيد جهاز الاستخبارات التركي زلفيه بينبير "المسؤولة عن تحويل الأموال في تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي"، "واي بي جي/بي كي كي" في منطقة رميلان السورية.

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ونقلت وكالة "الأناضول" من مصادر أمنية، اليوم الخميس، أن "بينبير التي تحمل الاسم الحركي روجنا انضمت إلى بي كي كي عام 1993، وشاركت بأنشطة التنظيم في سوريا والعراق، واستلمت قيادة "قوات الأمن" الأسايش في كوباني (عين العرب)".

وشغلت بينبير منصب ممثل "وحدات حماية المرأة"، وكانت من بين المسؤولين الاقتصاديين في "واي بي جي/ بي كي كي" حيث استلمت تحويل الأموال، وفق الوكالة.


وأدرجتها تركيا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين بسبب "أنشطتها وتورطها في العديد من الهجمات ضد قوات الأمن في الماضي".


وكان جهاز الاستخبارات التركي يتعقب بينبير، حتى تمكن من تحييدها في منطقة الرميلان السورية.

 

RT

 




 

 


 

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