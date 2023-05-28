الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل فتى من الخليل

تركيا.. صناديق الاقتراع تفتح لاختيار رئيس جديد للبلاد

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في مخيم طولكرم

اختفاء ظل الكعبة.. ظاهرة فلكية في سماء مكة اليوم

وفيات الاحد 28-5-2023

الدوريات الخارجية: الطرق سالكة ولا عوائق مع أمطار متوسطة

زلزال بقوة 5,5 درجة بالقرب من ساحل كامتشاتكا

الخدمة المدنية يدعو للامتحان التنافسي - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

الأحد، 28-05-2023 06:20 ص

الانتخابات التركية.. جولة الحسم تنطلق اليوم

ر


الوكيل الاخباري - تنطلق بعد ساعات الجولة الثانية من الانتخابات التركية، حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت التركي.

اضافة اعلان


وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات في الجولة الاولى في الرابع عشر من مايو الجاري قد بلغت ثمانية وثمانين فاصل تسعة في المئة داخل تركيا وتسعة وأربعين فاصل أربعة في المئة في الخارج.


ويحقّ لأكثر من أربعة وستّين مليون تركي التصويت في ما يقرب من مئة وإثنين وتسعين ألف مركز للاقتراع.


وتحدى أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وحقق تقدما مريحا بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو أيار. لكنه فشل في الحصول على نسبة 50 بالمئة المطلوبة لحسم الجولة الأولى.


وأدى أداء أردوغان القوي بشكل غير متوقع وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وفوز تحالف يضم حزبه، العدالة والتنمية المحافظ، وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى في الانتخابات البرلمانية إلى دعم الرئيس المخضرم الذي قال إن التصويت لصالحه هو تصويت للاستقرار.


تركيا.. أكبر مضيفة للاجئين
وكليتشدار أوغلو هو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، ويتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وكافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.


وتعد تركيا أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، حيث يوجد بها حوالي خمسة ملايين مهاجر، منهم 3.3 مليون سوري، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.


وقال المرشح الرئاسي الذي حل في المركز الثالث سنان أوغان، وهو من غلاة القوميين، إنه يؤيد أردوغان على أساس مبدأ "النضال المستمر (ضد) الإرهاب"، في إشارة إلى الجماعات الموالية للأكراد. وحصل أوغان على 5.17 بالمئة من الأصوات.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كك

تركيا.. صناديق الاقتراع تفتح لاختيار رئيس جديد للبلاد

زلزال

زلزال بقوة 5,5 درجة بالقرب من ساحل كامتشاتكا

w

تأخير بمطارات بريطانية جراء خلل بالبوابات الإلكترونية

w

الجامعة العربية تؤكد ضرورة تضافر الجهود لإنقاذ المؤسسات السودانية

1685205531456

تركيا تدخل فترة الصمت الانتخابي

647206b44c59b74e010213e8

الدفاعات الروسية تعترض صاروخي كروز "ستورم شادو" و19 صاروخا طراز "هيمارس"

أخبار متعلقة
6471acab4c59b76681292e16

المعارضة تتوقع إقبالا كبيرا بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

ب

قبل ساعات من الجولة الثانية بين أردوغان وأوغلو .. إليك ما ينبغي معرفته

ووو

لأول مرة .. تركيا تتجه لجولة ثانية من الانتخابات في 28 أيار

645f55b94c59b72f8c241237

من لاعب كرة قدم فشل في بلوغ النجومية إلى زعيم عالمي.. أردوغان أمام انتخابات حاسمة

64579b724236046c755fcf1a

تشاووش أوغلو يحدد شروط تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

اور

لليوم الثالث على التوالي.. أردوغان يلغى ظهوره