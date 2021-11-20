السبت 20-11-2021
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السبت، 20-11-2021 03:34 م

البحرية الإيرانية تحتجز سفينة تهرب السولار في الخليج

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الوكيل الإخباري-أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم السبت، أنها احتجزت سفينة أجنبية في مياهها الاقليمية تهرب مادة السولار.

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، أن قوة مشاة بحرية إيرانية ضبطت سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان التابعة لولاية هرمزجان جنوب البلاد.


ونقلت الوكالة عن قائد غواصة "ذو الفقار 412" في مدينة بارسيان، العقيد أحمد حاجيان قوله "بعد عملية مراقبة استخباراتية، تمكنت مشاة البحرية من الاستيلاء على سفينة أجنبية، على متنها 11 شخصا من أفراد الطاقم"، مضيفا انه بعد تفتيش السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من السولار المهرب وتم اقتياد جميع أفراد الطاقم إلى مدينة بارسيان لإخضاعهم للإجراءات القانونية هناك.

 

واكدت الوكالة انه تم احتجاز طاقم السفينة كاملا للتحقيق، ولم يذكر جنسية السفينة أو أي تفاصيل بشأن موعد احتجازها.

 

بترا

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