البحرين تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

الوكيل الاخباري -

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أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، عن إدانة مملكة البحرين بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط ضحايا.ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، أكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت والداعي إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ووقف العنف والتصعيد وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح آفاق جادة أمام استئناف عملية السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.