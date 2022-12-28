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الأربعاء، 28-12-2022 07:14 ص

البحوث الفلكية المصرية تؤكد أن الزلزال تلاه 15 هزة ارتدادية دون الشعور بها أمس

زلزال


الوكيل الاخباري - أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي أن خليجي العقبة والسويس من المناطق التي تشهد نشاطا زلزاليا بمعدل يومي، ولكن تلك الهزات المسجلة لا تكون محسوسة.

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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أوضح جاد القاضي أن الزلزال في منطقة الطور ليس أمرا جديدا في هذه المنطقة، وأنها تكررت عدة مرات خلال السنوات السابقة.


وأشار إلى أن الزلزال كان بقوة 5 درجات بمقياس ريختر، مضيفا: "الزلزال تلاه عدد من الهزات الارتدادية بلغت 15، وتلك التوابع لم يشعر بها أحد نظرا لعدم وجود مبان شاهقة أو ارتفاعات أو تجمعات سكانية، وتتراوح شدة تلك الهزات ما بين 2 و3.5 درجات بمقياس ريختر".


وأمس الثلاثاء، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب الطور، حيث المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية كانت الساعة 02:11:02 صباحا بالتوقيت المصري، وبقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وعلى خط عرض 28.04 شمالا، وخط الطول 33.48 شرقا، وعلى عمق 9.61 كم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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