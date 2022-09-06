البحوث الفلكي المصري يحدد موعد شهر رمضان القادم.. فلكياً

الوكيل الإخباري-كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر ان موعد اول ايام شهر رمضان المبارك القادم 1444 هجري، سيوافق يوم الخميس 23 / 3 / 2023 ميلادي .

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وقال المعهد وفقاً لما نقلته مواقع اخبارية مصرية امس ان هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، ووفقا للحسابات الفلكية لاستطلاع موعد شهر رمضان المبارك، فإنّه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 23 مارس - اذار لعام 2023، كما من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 يوم 29 شعبان.