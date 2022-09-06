الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الثلاثاء، 06-09-2022 03:12 م

البحوث الفلكي المصري يحدد موعد شهر رمضان القادم.. فلكياً

resize


الوكيل الإخباري-كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر ان موعد اول ايام شهر رمضان المبارك القادم 1444 هجري، سيوافق يوم الخميس 23 / 3 / 2023 ميلادي .

اضافة اعلان


وقال المعهد وفقاً لما نقلته مواقع اخبارية مصرية امس ان هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، ووفقا للحسابات الفلكية لاستطلاع موعد شهر رمضان المبارك، فإنّه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 23 مارس - اذار لعام 2023، كما من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 يوم 29 شعبان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بببببب

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

11-73

الكويت.. آلاف الشهادات الجامعية تحت المجهر للتأكد من صحتها

AP22219460069720

فوكس نيوز: بايدن يحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا

BeFunky-design-1-2

ليبيا.. نواب وقبليون يرفضون تهديدات "الحداد" باجتياح ورشفانة

BeFunky-design-13

أردوغان: سياسات الغرب "الاستفزازية" تجاه روسيا ليست صائبة

631887f14c59b73d307fb77a

روسيا تختبر غواصتين حربيتين جديدتين

أخبار متعلقة
علم مصر

مصر.. 18 حالة تسمم شمالي سوهاج

و

قناة السويس تعلن تفاصيل حادثة جنوح ناقلة وقود والنجاح في تعويمها

630dfa804c59b754897f580b

الكشف عن أسباب أزمة البن في مصر

علم مصر

مصر تسجل أعلى درجة حرارة خلال صيف 2022

62fe272242360409dc270e9c

حبس رجل تسبب بإصابة وزير مصري في حادث سير

م

الأرصاد المصرية تحذر من حالة الطقس