الخميس 28-09-2023
الوكيل الاخباري

البرق يصيب قمة برج الساعة في مكة المكرمة-فيديو

انطلاق مهرجان الأردن لسباقات الهجن

صرف تعويض لعائلة عامل وافد توفي قبل 12 عاماً في الزرقاء

المملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة وأمطار بهذا الموعد

الكرك: مراكز شبابية تنظم أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس

بلدية إربد تزيل اعتداءات المحال التجارية على الشوارع في المدينة الصناعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

بيان مشترك حول لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن

النقابة تنعى وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

الملك يعزي ال بدير وال ميقاتي

الخميس، 28-09-2023 12:03 ص

البرق يصيب قمة برج الساعة في مكة المكرمة-فيديو

6514836f42360402c518efe2


الوكيل الاخباري- نجح المصور محمد الهذلي في توثيق مقطع فيديو للحظة إصابة البرق لقمة برج الساعة في مكة المكرمة، وأظهرت اللقطات منظرا طبيعيا خلابا ومهيبا لسماء العاصمة المقدسة مع صوت دوي الرعد.

تمكّن المصور السعودي محمد الهذلي، اليوم الأربعاء، من تصوير مقطع فيديو مدّته ثوان معدودة وثق من خلاله لحظة إصابة الصاعقة لبرج ساعة مكة أثناء هطول الأمطار فوق مكة المكرمة.

اضافة اعلان

 

ولقي المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

يذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء اليوم، رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار أعقبتها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة تزامن مع أصوات الرعد التي دوت بهدير عال، فيما أضاء البرق سماء شرق العاصمة المقدسة .

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6514471f4c59b74b942648ef

التشيك تشتري 24 طائرة "إف-35" من الولايات المتحدة

651487cd4c59b74b94264923

الجزائر.. رجل يقتل 3 من عائلة واحدة ويطلق النار على نفسه

65146466423604029d17cb25

إندونيسيا تحظر البيع على منصات التواصل الاجتماعي

65146b634236047cc90d8f32

فريق الإنقاذ الروسي في ليبيا يعلن اختتام مهمته في المناطق المنكوبة

651457ac42360402c518efb6

القوات الروسية تواصل تدمير الآليات الأوكرانية على محور كليشيفكا في دونيتسك

65144e98423604059d556472

مصر.. بيان هام لحملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فريد زهران

أخبار متعلقة
2158907

السعودية تحذر من أمطار رعدية حتى الخميس في مكة

64ff66cb4236047aec182f00

فلكي سعودي يفسر ظهور البرق الأخضر والأزرق وقت الزلازل

64fb668542360416ff344385

السعودية تبحث مع فرنسا إمكانية شراء مقاتلات رافال

33219-EBnCSegX4AAyLgH

الأرصاد السعودية تُصدر إنذاراً أحمر في مكة المكرمة

777777777777

فيديو- هبوط اضطراري لطائرة سعودية بعد اشتعال محركها

ج

فيديو - رياح شديدة تعصف وتتسبب في أضرار بالسعودية