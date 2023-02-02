الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

مواعيد العمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر شباط

التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة بمناسبة عيد ميلاد الملك

الخميس، 02-02-2023 04:06 م

البرلمان الأوروبي يجرد نائبين من الحصانة

63dba38542360409ba5d0e49


الوكيل الإخباري - جرد البرلمان الأوروبي نائبين أوروبيين يحقق القضاء البلجيكي في اتهامات بتلقيهما رشوة من قطر والمغرب، ما يتيح للمحققين إمكانية الاستماع إليهما.

وأعطى أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعون في بروكسل اليوم الخميس، في تصويت برفع الأيدي، الضوء الأخضر لرفع الحصانة عن النائب البلجيكي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي.

اضافة اعلان


وينفي الرجلان، المستبعدان مؤقتا من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، ارتكاب أي مخالفات. وصوت تاباريلا، الذي كان في القاعة، لرفع حصانته، برفع اليد.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكويت

الكويت تعلن اتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل التركيبة السكانية

63dbbb9f4c59b75e9e1b499a

السعودية.. منع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية

Germany-Netherlands-Ukraine-Russia-Leopard-2A6-Main-Battle-Tank-MBT-machine-gun-firing

دولتان أوروبيتان تعتزمان دمج قواتهما البرية قبل نهاية أبريل المقبل

63dbb0244236044f114c012a

رئيس وزراء أوكرانيا يحدد المبلغ المطلوب من الغرب عام 2023

63dbaa8b4236044ee468bb4b

كييف تدعو تبيليسي إلى تسليمها الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي

63dba3cc4c59b75d642c0a47

فرنسا تصبح خامس دولة توقف عمل قنصليتها في اسطنبول

أخبار متعلقة
image - 2023-01-05T124216.759

الأمين العام لحلف الأطلسي يحذر من الاستخفاف بروسيا

image - 2023-01-05T120346.521

أوامر إجلاء في كاليفورنيا بعد انقطاع الكهرباء جراء عاصفة

image - 2023-01-05T115801.740

بايدن يعتزم القيام بأولى زياراته للحدود مع المكسيك

adennews05-02-2019-295238

سلاح البحرية التركي يحصل على قوارب قتالية مسيّرة

_127327305_ae46148c43429109a2042ecd4f8ff53bda5f058b

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمحاربة السلوك المعادي للمجتمع

fc942895-41b5-4142-a4c4-ebc768b45366

جلسة علنية بمجلس الأمن بشأن القدس