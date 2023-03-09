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الخميس، 09-03-2023 12:39 م

البرلمان الجورجي يسحب مشروع قانون "العملاء الأجانب"

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الوكيل الإخباري - قرر حزب الحلم الجورجي "جورجيا الديمقراطية" سحب مشروع قانونه الخاص بالعملاء الأجانب من برلمان البلاد بعد أن قوبل باحتجاجات.

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ونقلت وكالة "رويترز" بيانا للحزب منشورا على موقعه الإلكتروني، جاء فيه "كقوة حاكمة مسؤولة أمام كل فرد من أفراد المجتمع، قررنا سحب مشروع القانون الذي دعمناه بشأن العملاء الأجانب دون أي شروط مسبقة".


واحتج الآلاف في العاصمة الجورجية تبليسي أمس الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، ونظموا مسيرات أمام البرلمان على قانون "الوكلاء الأجانب" الذي يقول منتقدوه إنه يشير إلى تحول استبدادي.


ومع حلول الليل، استخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الصوت لإبعاد العشرات بعد اقتحامهم حاجزا حديديا أقيم على مقربة من البرلمان.


وأقر المشرعون أول أمس الثلاثاء قراءة أولى لمشروع القانون الذي يلزم أي منظمة تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن "الوكلاء الأجانب" وإلا ستواجه غرامات باهظة.


من جانبها، قالت وزارة الداخلية في جورجيا، في بيان، إن ضباط إنفاذ القانون احتجزوا 66 شخصا بسبب السلوك غير المنضبط وعصيان المطالب المشروعة للشرطة.


بترا


 




 

 


 

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