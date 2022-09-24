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السبت، 24-09-2022 11:30 م

البرلمان العربي: الاجتهاد المعاصر سلاح رئيس في معركة التنوير

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الوكيل الإخباري - أكد البرلمان العربي أن الاجتهاد المعاصر يعد سلاحا رئيسا في معركة التنوير الفكرية والحضارية، التي يخوضها علماء الأمة في مواجهة الجماعات والتنظيمات المتطرفة.

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وشدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في المؤتمر الدولي الـ33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي عقد تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر"، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة حماية وتحصين النشء من تلك الأفكار الهدَّامة، التي تحاول جماعات الظلام المتطرفة بَثها في عقولهم ونفوسهم، ولن يتم ذلك إلا من خلال الاجتهاد المعاصر، القائم على الفكر الوسطي المستنير.


وأكد العسومي أن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً لقضية الاجتهاد المعاصر؛ إدراكاً منه بأن نشر الوعي والفكر الرشيد بمثابة حجر الأساس لتقدم المجتمعات العربية الإسلامية.


كما أكد أهمية إعداد جيل من العلماء والمتخصصين القادرين على التعامل مع قضية الاجتهاد بوعي ومهنية، حتى تتحقق الأهداف النبيلة المًبتغاة منه.

 

بترا

 




 

 


 

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