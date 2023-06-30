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الجمعة، 30-06-2023 02:43 م

البرلمان العربي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات على كافة المستويات الدولية والإقليمية والعربية لخدمة شعوبها.

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وشدد العسومي في بيان اليوم الجمعة، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات كون الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أحد أهم الوسائل الحديثة والفاعلة التي تمارسها البرلمانات للتعامل مع القضايا خارج الدولة، بجانب الدبلوماسية الرسمية.


جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يوافق 30 حزيران من كل عام، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889م.


وثمن رئيس البرلمان العربي في هذا الإطار الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، خدمةً لمصالح الشعوب العربية وشعوب العالم.


بترا


 




 

 


 

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